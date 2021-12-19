"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 19 декабря. "Севилья" дома со счетом 2:1 обыграла "Атлетико" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

В составе "Севильи" голы забили Иван Ракитич (7-я минута) и Лукас Окампос (89). У "Атлетико" отличился Фелипе (33).

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич забил 55-й гол в чемпионате Испании и обошел Алена Петернаца по числу голов в турнире среди хорватских игроков. Лучшим по этому показателю является Давор Шукер (150).

Для 29-летнего полузащитника "Атлетико" Коке этот матч стал 368-м в составе "Атлетико". По этому показателю он вышел на второе место, лидером по количеству игр, проведенных за мадридский клуб, является Аделардо Родригес (401), выступавший за "Атлетико" с 1959 по 1976 год.

В субботних играх домашнюю победу одержал "Райо Вальекано" над "Алавесом" (2:0), "Вильярреал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" (3:1), "Барселона" на своем поле была сильнее "Эльче" (3:2).

"Севилья" занимает второе место в чемпионате Испании с 37 очками, "Атлетико" идет пятым, подопечные Диего Симеоне набрали 29 очков. В следующем туре "Атлетико" в гостях сыграет с "Гранадой" 22 декабря. "Севилья" днем ранее встретится на своем поле с "Барселоной".