Деррик Льюис победил Криса Докоса в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 19 декабря. Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Деррик Льюис победил соотечественника Криса Докоса в главном поединке турнира UFC Fight Night 199, который прошел в Лас-Вегасе.

Пятираундовый поединок тяжелой весовой категории завершился победой Льюиса в первом раунде нокаутом.

36-летний Льюис одержал 26-ю победу при 8 поражениях и одном несостоявшемся бое.

В послужном списке 32-летнего Докоса теперь 12 побед, 4 поражения. В двух предыдущих поединках до этого он победил россиян Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова.