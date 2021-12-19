Передача Радулова помогла "Далласу" прервать серию из пяти поражений в НХЛ

ТАСС, 19 декабря. "Даллас" одержал победу над "Чикаго" со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Джо Павелски (6-я и 8-я минуты), Джейсон Робертсон (26) и Джон Клингберг (63). У проигравших шайбы забросили Алекс Дебринкэт (26), Дилан Строум (27) и Доминик Кубалик (52).

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отдал голевую передачу и набрал 12 очков (один гол + 11 передач) в 27 матчах нынешнего сезона. Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

"Даллас" прервал серию из пяти поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 30 очков в 28 матчах, "Чикаго" с 26 очками после 26 игр идет седьмым. В следующем матче "Даллас" 21 декабря примет "Миннесоту", "Чикаго" днем позднее сыграет дома с "Флоридой".