Панжинский: система отбора на Игры вынуждает российских лыжников форсировать подготовку

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Система олимпийского отбора вынуждает многих российских лыжников форсировать подготовку к сезону. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер Ванкувера Александр Панжинский.

Олимпийская команда российских лыжников будет сформирована в декабре на основе их результатов на этапах Кубка мира. Без отбора в состав на Игры был включен только чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов.

"Данная система отбора с одной стороны справедлива, с другой - требует форсировать подготовку, - сказал Панжинский. - Спортсмен может выйти на пик формы в феврале, к Олимпийским играм, но не успеть отобраться за декабрь. До Олимпийских игр еще долго, а результат нужно показывать уже сейчас. Если ты не на голову сильнее других спортсменов и не способен выигрывать даже не в лучших своих кондициях, то это всегда проблема - подготовку приходится форсировать. Иначе ты пролетишь мимо Олимпиады".

Собеседник агентства при этом заметил, что применить альтернативную систему отбора для российской команды сейчас непросто. "На самом деле, это очень сложно в таких командах как Россия, Норвегия, Швеция, в них огромная конкуренция. Такое возможно только в таких странах как Швейцария, где Дарио Колонья на протяжении нескольких лет знал, что будет участвовать в Олимпийских играх, поэтому мог целенаправленно готовиться к этому старту. В таких странах как Россия, к сожалению, это невозможно", - сказал он.

У российской сборной на Олимпиаде в Пекине будет максимальная квота - в мужской и женской команде будет по восемь спортсменов. На каждую гонку можно будет заявить по четыре человека.

Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля, в лыжных гонках будут разыграны 12 комплектов наград.