Сборная России по хоккею сыграет с финнами в форме, стилизованной под экипировку 1964 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею выступит в заключительном матче Кубка Первого канала против финнов в новой ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Ранее россияне выступали на турнире в красной экипировке, которая была стилизована под экипировку команды СССР на Олимпиаде 1956 года.
Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
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Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q
В игре с финнами сборная России выступит в белой форме, которая выполнена на основе той, в которой советская сборная стала победителем Олимпийских игр 1964 и 1968 годов.
Встреча пройдет в воскресенье на "ЦСКА-Арене", начало - 15:30 мск.