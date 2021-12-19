Сборная России по хоккею сыграет с финнами в форме, стилизованной под экипировку 1964 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею выступит в заключительном матче Кубка Первого канала против финнов в новой ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее россияне выступали на турнире в красной экипировке, которая была стилизована под экипировку команды СССР на Олимпиаде 1956 года.