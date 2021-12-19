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Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею сыграет с финнами в форме, стилизованной под экипировку 1964 года

Прошлые встречи на Кубке Первого канала россияне играли в красной форме, в предстоящем матче игроки национальной команды выйдут в белой форме

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею выступит в заключительном матче Кубка Первого канала против финнов в новой ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее россияне выступали на турнире в красной экипировке, которая была стилизована под экипировку команды СССР на Олимпиаде 1956 года.

В игре с финнами сборная России выступит в белой форме, которая выполнена на основе той, в которой советская сборная стала победителем Олимпийских игр 1964 и 1968 годов.

Встреча пройдет в воскресенье на "ЦСКА-Арене", начало - 15:30 мск.

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