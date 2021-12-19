Пешан: у сборной Чехии по хоккею мало возможностей усилиться в Европе перед Олимпиадой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная Чехии имеет не так много возможностей для усиления состава в Европе в случае отказа игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступить на Олимпиаде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Филип Пешан.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.

"Трудно сказать, что происходит, - заявил Пешан. - По последним новостям, "60 на 40" за то, что игроки НХЛ не приедут. Если так, то надо будет смотреть тщательно на Европу, искать усиление, хотя у нас там не так много возможностей для этого".

В нынешнем розыгрыше Евротура сборная Чехии проиграла пока все шесть матчей. "Каждый результат важен, и мы им неудовлетворены. Да, мы неубедительно играем в этом сезоне и ждем новостей из Амеркии - изменится что-то там или нет", - подчеркнул тренер.

Пешан также рассказал о мотивации хоккеистов сборной. "В целом я не думаю, что у нас есть проблема с мотивацией. У нас в штабе сборной большие имена, игроки с опытом НХЛ. С этой стороны проблемы нет", - отметил он.