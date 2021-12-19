Французский биатлонист Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции

ТАСС, 19 декабря. /ТАСС/. Французский биатлонист Эмильен Жаклен занял первое место в масс-старте на 15 км на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

Жаклен преодолел дистанцию за 35 минут 54,8 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (отставание 3,5 секунды; два промаха), тройку призеров замкнул норвежец Тарьей Бё (+10,3; 1).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место (+49,3; 3). Александр Логинов стал 15-м (+1.03,4; 4), Александр Поварницын - 22-м (+1.30,4; 2), Карим Халили - 25-м (+1.34,6; 3), Даниил Серохвостов - 26-м (+2.14,8; 6).

Общий зачет Кубка мира возглавил Жаклен, набрав 371 очко. Второе место занимает Фийон-Майе (369), тройку лидеров замыкает норвежец Ветле Шостад Кристиансен (347). Лучшим из россиян в общем зачете является Латыпов, занимающий пятую строчку (336).