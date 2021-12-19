Винер-Усманова: правила художественной гимнастики требуют выполнять стандартные элементы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Действующие правила художественной гимнастики заставляют спортсменок выполнять одни и те же элементы. Об этом журналистам заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"К сожалению, как говорит моя самая титулованная ученица, ученица не по титулам, а по работе и по ее вкладу в художественную гимнастику Алина [Кабаева], сейчас выполняются стандарты. Все именные, красивые, сложные элементы обесточены, настолько обесценены, что их никто не выполняет. И получается один и тот же стандарт, а это неинтересно. Поэтому получилась такая возможность, что на Олимпиаде случилось то, что случилось", - сказала Винер-Усманова.