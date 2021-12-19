Фазель: решение о поездке игроков НХЛ на Олимпиаду будет очень тяжелым

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение о поездке игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры в Пекине будет очень тяжелым. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако до 10 января решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

"Посмотрим, ситуация с ковидом очень сложная, - сказал Фазель. - Это проблема есть и в Европе, и в России. В Монреале игры проходят без зрителей, многие хоккеисты лиги не играют. Решение о поездке игроков НХЛ будет очень тяжелым. Сейчас нелегкие времена".

"То, что сейчас так много игроков [болеет], это, как вы говорите, кошмар (это слово Фазель произнес по-русски - прим. ТАСС), никто не знает приедут они или нет".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.