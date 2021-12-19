Российские бобслеисты завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в Альтенберге

ТАСС, 19 декабря. Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича стал третьим на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок. Заезды прошли в германском Альтенберге.

Гайтюкевич вместе с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Павлом Травкиным и Алексеем Лаптевым отстали от лидера на 0,35 секунды по сумме двух попыток.

Первым стал германский экипаж Франческо Фридриха с результатом 1 минута 48,88 секунды. Вторым стал экипаж канадца Джастина Криппса с отставанием 0,28 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 1 по 2 января 2022 года в латвийской Сигулде.