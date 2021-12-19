Скейтбордисты из Москвы победили на Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Член сборной России Егор Кальдиков и Мария Ожегова, представляющие Москву, победили на соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "стрит" на Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

В Нижнем Новгороде прошел первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревновались в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода.

Второе место у мужчин занял Егор Голубев (Санкт-Петербург), третье - член сборной России Максим Ежов (Москва).

У девушек второе место заняла трехкратная чемпионка России, член национальной сборной Лилия Суханькова из Москвы, третье - Алиса Бережанская из Калининградской области.

Турнир провели под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate), его участниками стали более 500 человек из 20 стран. Призовой фонд мероприятия составил более 1 млн рублей.