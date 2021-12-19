{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Михайлов: поражение сборной России по хоккею в овертайме от финнов закономерно

По мнению эксперта, игроки российской команды пропустили гол, так как потеряли контроль над шайбой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не смогли четко контролировать шайбу в овертайме матча против команды Финляндии на Кубке Первого канала и закономерно пропустили гол. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

На эту тему
Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала
Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала

В воскресенье сборная России со счетом 2:3 уступила команде Финляндии. В этом матче определялся победитель турнира.

"Игра была интересной, ее надо разбить на несколько частей. В первом периоде команда Финляндии играла в обороне, в откат, и с этим откатом наши нападающие не могли ничего сделать. Второй период был более интересным, наши стали играть более активно, лучше кататься и имели преимущество. В третьем периоде пропустил гол, но потом отыгрались", - сказал Михайлов.

"Что касается пропущенной шайбы в овертайме, то, когда тренеры снимают вратаря, все игроки, которые находятся на поле, должны четко контролировать шайбу, а у них это не получилось, поэтому поражение закономерно", - добавил собеседник агентства.

Кубок Первого канала проходил в Москве с 15 по 19 декабря. Сборная Финляндии во второй раз выиграла турнир.

Теги
Кубок Первого канала по хоккеюМихайлов, Борис Петрович
Кубок Первого канала
Михайлов: тренеры сборной России по хоккею получили пищу для размышлений
По мнению двукратного олимпийского чемпиона, команда показала интересную игру на Кубке Первого канала
Читать полностью