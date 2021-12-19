Михайлов: поражение сборной России по хоккею в овертайме от финнов закономерно

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не смогли четко контролировать шайбу в овертайме матча против команды Финляндии на Кубке Первого канала и закономерно пропустили гол. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала

В воскресенье сборная России со счетом 2:3 уступила команде Финляндии. В этом матче определялся победитель турнира.

"Игра была интересной, ее надо разбить на несколько частей. В первом периоде команда Финляндии играла в обороне, в откат, и с этим откатом наши нападающие не могли ничего сделать. Второй период был более интересным, наши стали играть более активно, лучше кататься и имели преимущество. В третьем периоде пропустил гол, но потом отыгрались", - сказал Михайлов.

"Что касается пропущенной шайбы в овертайме, то, когда тренеры снимают вратаря, все игроки, которые находятся на поле, должны четко контролировать шайбу, а у них это не получилось, поэтому поражение закономерно", - добавил собеседник агентства.

Кубок Первого канала проходил в Москве с 15 по 19 декабря. Сборная Финляндии во второй раз выиграла турнир.