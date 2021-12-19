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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Норвегии в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира по гандболу

В финале норвежки обыграли команду Франции со счетом 29:22
Кари Браттсет Дале (Норвегия) AP Photo/Joan Monfort
Описание
Кари Браттсет Дале (Норвегия)
© AP Photo/Joan Monfort

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная Норвегии победила команду Франции со счетом 29:22 в финальном матче женского чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходили в Испании.

Сборная Норвегии в четвертый раз выиграла чемпионат мира, ранее команда побеждала на мировых первенствах в 1999, 2011 и 2015 годах.

В матче за третье место сборная Дании одержала победу над испанками со счетом 35:28. Сборная России завершила выступление на турнире, проиграв на стадии четвертьфинала норвежкам (28:34).

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