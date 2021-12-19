Михайлов: тренеры сборной России по хоккею получили пищу для размышлений

Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала

В воскресенье сборная России со счетом 2:3 в овертайме уступила команде Финляндии. В этом матче определялся победитель турнира.

"В принципе, игра российской команды на турнире мне понравилась, но есть над чем работать, время еще есть. С моей точки зрения, пища для размышлений очень большая. Я так думаю, потому что в ближайшем будущем те игроки, которые хорошо себя зарекомендуют в матчах Континентальной хоккейной лиги, получат возможность попасть в национальную команду", - сказал Михайлов.

Кубок Первого канала проходил в Москве с 15 по 19 декабря. Сборная Финляндии во второй раз выиграла турнир.