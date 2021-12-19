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Кубок Первого канала

Михайлов: тренеры сборной России по хоккею получили пищу для размышлений

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, команда показала интересную игру на Кубке Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России получил большую пищу для размышлений по итогам матчей Кубка Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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В воскресенье сборная России со счетом 2:3 в овертайме уступила команде Финляндии. В этом матче определялся победитель турнира.

"В принципе, игра российской команды на турнире мне понравилась, но есть над чем работать, время еще есть. С моей точки зрения, пища для размышлений очень большая. Я так думаю, потому что в ближайшем будущем те игроки, которые хорошо себя зарекомендуют в матчах Континентальной хоккейной лиги, получат возможность попасть в национальную команду", - сказал Михайлов.

Кубок Первого канала проходил в Москве с 15 по 19 декабря. Сборная Финляндии во второй раз выиграла турнир.

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