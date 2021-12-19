Проводников победил Багаутинова в поединке по правилам бокса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россиянин Руслан Проводников победил соотечественника Али Багаутинова на турнире Open Fighting Championship. Бой прошел на "ВТБ-Арене" в Москве.

Проводников победил раздельным решением судей. Поединок прошел по правилам бокса (пять раундов по три минуты).

Проводникову 37 лет, он провел 30 боев в профессиональном боксе, одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Багаутинову 36 лет, он является бывшим претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в его активе 21 победа и семь поражений в ММА.