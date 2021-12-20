Проиграли из-за процентов. Сборная России по хоккею стала второй на Кубке Первого канала

ТАСС, 20 декабря. Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала. В заключительном матче турнира подопечные Алексея Жамнова проиграли в овертайме финнам, которые завоевали трофей благодаря лучшему проценту выигранных матчей.

На эту тему Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала

Игра с командой Финляндии стала для россиян, пожалуй, самой сложной на турнире. Подопечные Юкки Ялонена в очередной раз показали умение грамотно обороняться и остро контратаковать, благодаря чему и открыли счет. Во второй раз они вышли вперед в начале третьего периода, сумев реализовать большинство. Отыграться хозяева турнира смогли за четыре минуты до конца периода, когда Вячеславу Войнову удался бросок от синей линии. Судьи могли тот гол и не засчитать, поскольку в момент броска на пятачке Кирилл Марченко задел вратаря финнов Харри Сятери. "Там был спорный момент, так как наш игрок, как мне донесли сверху, находился в белой зоне, а вратарь - на линии вратарской. Но засчитали же гол, хотя мы понимали, что могли дать две минуты за "челлендж", - сказал после матча Жамнов. Сначала арбитры отменили взятие ворот, но после запроса российской команды гол был засчитан. В овертайме сборная России заменила вратаря на полевого игрока: то же самое недавно в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал практиковать главный тренер ЦСКА Сергей Федоров - ассистент Жамнова в сборной. Сам Жамнов признался, что это было решено сделать, чтобы попробовать забить и не доводить дело до буллитов. Однако финны организовали выход на пустые ворота: Сакари Маннинена завладел шайбой и успел пересечь синюю линию россиян, когда его сбил Войнов. Судья, согласно правилам, вместо буллита засчитал гол. 100-процентные финны О важных нюансах регламента самого турнира стало известно лишь перед его завершением. Во-первых, за победу в основное время матчей давали не три очка, как раньше, а два. Во-вторых, победитель Кубка Первого канала определялся не по количеству набранных очков, а по лучшему проценту выигранных встреч.

По итогам второго этапа Евротура больше всех очков набрали именно россияне (семь), финны отстали на один балл, но выиграли турнир, так как одержали три победы в трех матчах. На счету Россиян три выигранных встречи из четырех Такие изменения в регламенте можно связать с тем, что хозяева турнира провели на одну игру больше остальных участников. Из-за игры на Кубке Первого канала команды Канады, о чем стало известно за месяц до турнира, между собой не сыграли сборные Финляндии и Швеции. "Пока еще не решено, будет ли проведен дополнительный матч между сборными Финляндии и Швеции. Возможно, чтобы уравнять количество игр, результат матча сборных России и Чехии (5:2 в пользу сборной России - прим. ТАСС) не будет учитываться в Евротуре, как это было в одном из предыдущих сезонов", - сообщили ТАСС в Шведском хоккейном союзе. Примечательно, что никто из финнов не вошел в список лучших игроков Кубка Первого канала. Лучшим вратарем стал Иван Федотов, который не играл лишь в матче с чехами. Лучшим защитником признали канадца Мэта Робинсона, лучшим нападающим - Вадима Шипачева. Чех Милан Гулаш получил приз лучшему бомбардиру турнира. Турнир проводился в год, когда отмечается 75-летний юбилей отечественного хоккея. В честь этого российские хоккеисты три матча из четырех провели в ретро-форме, стилизованной под экипировку сборной СССР образца Олимпийских игр 1956 года. Матч с финнами они провели в ретро-форме, сделанной на основе той, в которой советская сборная стала победителем Олимпийских игр 1964 и 1968 годов. Железный Никишин Кубок Первого канала стал первым для нового тренерского штаба сборной России во главе с Жамновым. Особенностью нынешней национальной команды является то, что все члены штаба - известные и титулованные в прошлом игроки. Жамнов, Федоров, скаут команды Владимир Малахов, менеджер Илья Ковальчук становились олимпийскими чемпионами и призерами Игр. Тот же Малахов, а также Сергей Гончар выигрывали Кубок Стэнли.

Формально являющийся членом селекционной службы сборной Малахов активно участвовал в тренировках команды. Накануне Кубка Первого канала стало известно, что штаб также пополнил и руководитель скаутской службы ЦСКА Алексей Трощинский, который отвечает за селекцию национальной команды по России. Также представителями столичных армейцев в сборной являются главный тренер ЦСКА Федоров, тренер вратарей Сергей Наумов и президент армейцев Игорь Есмантович. "Все, что я себе представлял, сложилось. У каждого был свой фронт работы, и на лавке, если вы заметили, мы все время общаемся. Общение было постоянным и даже чересчур много: после игр и перед играми. Думаю, в дальнейшем будет проще, после четырех игр понятно, кто за что отвечает", - отметил Жамнов. Из-за напряженного игрового графика (четыре игры за пять дней) в составе команды было порядка 30 игроков, тренерский штаб мог проверить различные сочетания. Единственным хоккеистом, сыгравшим во всех четырех матчах турнира, стал защитник Александр Никишин. Можно предположить, что это заявка на то, чтобы спартаковец сыграл в Пекине, особенно если представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) туда не приедут. По словам Жамнова, Никишину пришлось провести все матчи турнира, поскольку многие защитники не играли из-за микротравм. "Он с каждым матчем играл все лучше и лучше, заслужил место в составе", - констатировал главный тренер. Акцент на центрфорвардах Из остальных игроков сборной России внимание было приковано, конечно же, к Войнову, а также форвардам Шипачеву и Никите Гусеву. Оба хоккеиста не играли в национальной команде около двух лет, при этом олимпийский чемпион Пхенчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов пропускал прошлый сезон, так как неудачно пытался вернуться в НХЛ, а в КХЛ ни с кем контракта не подписал. Однако его опыт, как и опыт Гусева, трудно переоценить, что показал матч с финнами. Форвард СКА Гусев, вернувшийся в этом году из НХЛ, по состоянию здоровья пропустил первый матч турнира с канадцами и провел на Кубке Первого канала три встречи. В тройке с Шипачевым он сыграл только против чехов, организовал две комбинации, которые завершил Михаил Григоренко. В заключительной встрече турнира Шипачев не участвовал, а Гусев играл, как и раньше, во втором звене.

' YouTube/Первый канал'

Одной из задач для Жамнова было победить в Кубке Первого канала, чтобы и тренеры, и игроки ощутили необходимую уверенность. Но не менее значимой целью было и то, чтобы кандидаты на поездку в Пекин как можно быстрее усвоили игровую философию нового тренерского штаба, которая, как кажется, старается отвечать современным хоккейным веяниям. Речь, в частности, идет о кропотливом разборе игры соперника и буквальном разжевывании каждому хоккеисту его обязанностей и задач на льду. Также было заметно улучшение игры центральных нападающих на вбрасываниях, что можно объяснить игровым опытом бывших центрфорвардов Жамнова и Федорова. Кроме того, внимание уделялось и игре центральных нападающих в тройках на позициях крайних форвардов. "В моей практике это использовалось раньше, на Олимпиадах канадцы и американцы это практикуют. Как я уже говорил, центральным намного проще играть с фланга. Мы просто хотели посмотреть ребят, давали конкретные задания центральным нападающим, которые находились на флангах, даже по игре, если заметили, ротация продолжалась - мы продолжали искать сочетания", - рассказал Жамнов. На встречу с Кучеровым и Малкиным На Кубок Первого канала не были вызваны в команду один из лучших бомбардиров ЦСКА Константин Окулов и один из лучших снайперов КХЛ нынешнего сезона Антон Бурдасов из СКА. Если хоккеисты НХЛ не приедут на Олимпиаду, с большой долей вероятности оба игрока получат приглашение на сбор, который начнется в середине января в Новогорске. Поскольку возможности и Окулова, и Бурдасова тренерскому штабу сборной хорошо известны, на Кубке Первого канала воспользовались возможностью посмотреть других игроков, включая молодых. Тема возможного неучастия игроков НХЛ в Олимпиаде звучала в течение всего турнира в Москве. Учитывая нахождение 100 хоккеистов лиги в ковид-протоколе, шансы на приезд представителей НХЛ в Пекин крайне малы. Пока же Ковальчук отправится в Северную Америку, чтобы еще раз поговорить с кандидатами в сборную, выступающими за океаном. "Моя задача - посмотреть на ребят, я надеюсь, что вернутся [после травм] [Никита] Кучеров, [Евгений] Малкин. Надо созвониться с ребятами, донести до них еще раз свои требования", - подчеркнул он. Известно, что тренер вратарей Наумов продолжит работу со сборной России, если в ней будут выступать только игроки из КХЛ. Если хоккеисты из-за океана смогут полететь в Пекин, с голкиперами будет работать член тренерского штаба "Сан-Хосе" Евгений Набоков.