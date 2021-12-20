Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ против "Виннипега"

ТАСС, 20 декабря. "Виннипег" дома со счетом 4:2 обыграл "Сент-Луис" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" шайбы забросили Николай Элерс (25-я минута), Марк Шайфли (47), Пол Штястны (45, 55). У "Сент-Луиса" отличились российский нападающий Владимир Тарасенко (44) и Нико Миккола (55), в обоих случаях голевыми передачами отметились Павел Бучневич и Иван Барбашев.

Тарасенко забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 17 передач за 31 игру. В активе Бучневича 29 очков (11 голов + 18 передач), Барбашев сделал 25 результативных действий (11+14). Их одноклубник Алексей Торопченко не сумел отличиться.

"Сент-Луис" занимает третью строчку турнирной таблицы Центрального дивизиона, после 31 матча у команды 39 очков. "Виннипег" идет на пятой строчке, после 30 игр команда набрала 33 очка. В следующем матче "Виннипег" 28 декабря встретится дома с "Миннесотой", "Сент-Луис" в тот же день примет "Нью-Джерси".