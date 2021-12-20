Агапитов: Аккус не согласен с выборами главы Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасан Аккус готов оспорить результаты выборов руководителя спортивной организации. Как сообщил ТАСС первый вице-президент EWF Максим Агапитов, Аккус уже направил соответствующее уведомление членам исполкома континентальной федерации.

Представитель Молдавии Антонио Конфлитти одержал победу на выборах президента EWF, которые состоялись 18 декабря. "Его кандидатура была поддержана большинством членов исполкома, включая представителя от России, - сказал Агапитов. - Мы возлагаем серьезные надежды на Антонио Конфлитти, а его избрание выглядит логичным. У нового президента EWF, безусловно, есть понимание нашего спорта, и мы готовы поддержать его курс по последовательному реформированию EWF и очистке спорта от коррупции и допинга".

"Однако Хасан Аккус не согласен с таким исходом дела, - продолжил собеседник ТАСС. - В обращении к исполкому EWF он подчеркнул, что остается действующим президентом европейской федерации и считает все обвинения в свой адрес бездоказательными", - добавил собеседник ТАСС, допустивший, что бывший глава европейской федерации будет оспаривать итоги выборов.

Как ранее сообщило Международное агентство по тестированию (ITA), в 2013 году Аккус будучи президентом Турецкой федерации тяжелой атлетики вступил в сговор с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) после того, как 17 турецких тяжелоатлетов были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Аккус просил, чтобы обвинения были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF. Сейчас Аккус оспаривает обвинения, выдвинутые ITA, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

"Конфлитти в качестве президента Федерации тяжелой атлетики Молдавии проводил курс по борьбе с допингом. На предыдущих выборах президента EWF он пользовался поддержкой многих членов исполкома и стал вторым, уступив лишь Аккусу. Тогда он публично выразил сомнения в пригодности турецкого кандидата в качестве президента EWF", - отметил Агапитов.

"Надеюсь, что у нового руководителя EWF будет достаточно мужества выдержать натиск лоббистов, которые пытаются политически давить на него самого и членов исполкома EWF. Ему постоянно будут напоминать, что выборы EWF нелегитимны. Но конституция организации такова, что результаты голосования с легкостью можно признать как незаконными, так и самыми легитимными. Сейчас Антонио Конфлитти пользуется поддержкой большинства членов правления и может использовать единство исполкома EWF для развития спорта",- заключил собеседник ТАСС.