Шварц: судейство в чемпионате России по футболу находится на отличном уровне

ТАСС, 20 декабря. Работа футбольных судей на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) находится на отличном уровне. Такое мнение газете "Спорт-Эксперсс" высказал главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц.

"Вижу ли я разницу судейской работы между чемпионатами Германии и России? Нет, не вижу, - сказал Шварц. - В большинстве матчей РПЛ судейство на отличном уровне. Вообще, я большой друг всех судей, но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле, и только если он ошибся, тогда уже вмешивается система видеоассистента рефери (VAR). Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд, но не в случаях, когда 50/50, 60/40, - все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судьи в поле".

"И второй момент, о котором хотелось бы сказать, резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвертого судьи - управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять", - добавил он.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте турнирной таблицы, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" составляет два очка.