Российские биатлонисты будут готовиться к январским этапам Кубка мира в Болгарии и Австрии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Тренировочные сборы российских биатлонистов к январским этапам Кубка мира пройдут в Австрии, Болгарии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Группа Юрия Каминского будет готовиться в болгарском Белмекене. Под его руководством тренируются Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Ильназ Мухамедзянов.

Команда Сергея Башкирова, в которой тренируются Александр Логинов, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков, будет тренироваться в австрийском Рамзау. Карим Халили будет заниматься индивидуально в итальянском Пассо-Лаваце.

Также в итальянском Антхольце будет готовиться женская сборная России, старшим тренером которой является Михаил Шашилов. По его руководством находятся Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева.

Отмечается, что спортсмены, выступавшие на Кубке IBU и не попавшие в группы подготовки, примут участие в соревнованиях "Ижевская винтовка", которые пройдут с 22 по 27 декабря. Исключение составят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова, которые будут защищать свой прошлогодний чемпионский титул на "Рождественской гонке" в Рупольдинге (Германия) 28 декабря.

В январе пройдут три этапа Кубка мира: в германских Оберхофе (6-9 января) и Рупольдинге (12-16 января), а также в Антхольце (20-23 января).