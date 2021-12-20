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Летние олимпийские виды спорта

Ирландская почта выпустит серию из шести марок в честь звездных спортсменок страны

На марках изображены жокей Рейчел Блэкмор, чемпионка мира по боксу Кэти Тейлор и члены женской сборной страны по хоккею на траве

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Ирландская почта выпустит 8 марта серию из шести марок, посвященную звездным спортсменкам страны. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

На почтовых миниатюрах появятся изображения женщин, которые принесли спортивную славу Ирландии. Среди них - ирландский жокей Рейчел Блэкмор, ставшая в 2021 году первой женщиной, одержавшей победу на состязаниях Grand National за 182-летнюю историю этих скачек; чемпионка мира по боксу Кэти Тейлор, а также женская сборная Ирландии по хоккею на траве.

Блэкмор в минувшие выходные была названа лучшей спортсменкой Ирландии, а также лучшим зарубежным спортсменом года в Великобритании по версии вещательной корпорации Би-би-си.

По словам официального представителя министерства связи республики, необходимо отмечать успехи в спорте ирландских женщин, прославивших страну. "Они являются примерами для подражания для молодых женщин нашей страны", - отметила представитель.

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Летние олимпийские виды спорта
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