Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Шварц рассказал, в чем секрет успеха его команды

ТАСС, 20 декабря. Секрет хорошего выступления московского футбольного клуба "Динамо" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) таится в его игроках. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

"Мои игроки, в них весь секрет, - сказал Шварц. - Можно иметь самые лучшие идеи на свете, но если футболисты не увлечены ими, то ничего не получится. Самое важное, что игроки "Динамо" хотят идти по тому пути, который мы выбрали, что они стремятся развиваться, расти, выкладываются на каждой тренировке".

"Поверьте, это не так-то просто - выполнять наши требования с той интенсивностью, той энергией, которая есть, мы ведь не рассказываем новых вещей, а в десятый и сотый раз повторяем те базовые установки, на которых держится футбол команды. И то, что у игроков не теряется внимание на этих повторениях, - самое важное", - добавил он.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" составляет два очка.