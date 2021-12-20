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Лига конференций

УЕФА присудил "Тоттенхэму" техническое поражение за отмененный матч с "Ренном"

Встреча группового этапа Лига конференций, запланированная на 9 декабря, не состоялась из-за вспышки коронавируса в английской команде
Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 20 декбря. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение присудить техническое поражение со счетом 0:3 английскому "Тоттенхэму" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Из-за вспышки коронавируса в "Тоттенхэме" встреча против "Ренна", которая должна была пройти 9 декабря, не состоялась. Также были перенесены два матча клуба в чемпионате Англии.

В связи с этим первое место в таблице группы G занял "Ренн", который в шести матчах набрал 14 очков. Далее расположился нидерландский "Витесс" (10), обе команды продолжат участие в плей-офф. Следом идут "Тоттенхэм" (7) и словенская "Мура" (3).

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