Суд обязал больницу, где умер хоккеист Сергей Симонов, выплатить его матери 2,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд обязал больницу Нижнего Тагила в Свердловской области, где в 2016 году умер игрок местного клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Спутник" Сергей Симонов, выплатить его матери свыше 2,5 млн рублей в качестве возмещения вреда за потерю кормильца. Также женщина будет пожизненно каждый месяц получать по 59 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник.

"Свердловский областной суд принял решение взыскать с больницы в пользу мамы погибшего хоккеиста в качестве возмещения вреда в результате смерти кормильца единовременно 2 503 931 рубль. Возложить на медучреждение обязанность начиная с июля 2021 года выплачивать женщине ежемесячные платежи в сумме 59 131 рубль с последующей индексацией пропорционально росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения по Кемеровской области - Кузбассу", - говорится в сообщении.

Симонов умер в январе 2016 года после того, как получил травму во время тренировки и был госпитализирован в городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где его экстренно прооперировали. Экспертизы показали, что врач больницы оказал молодому человеку неквалифицированную медицинскую помощь, за что в 2017 году был приговорен к двум годам ограничения свободы.

Мать Симонова потребовала взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей, возмещение ущерба за потерю кормильца - в размере 1,6 млрд рублей, а также ежемесячно взыскивать с медучреждения по 55,5 тыс. рублей с последующей индексацией. Женщина отмечала, что ее сын с 17 лет был профессиональным хоккеистом и имел постоянный доход. В феврале 2020 года иск был удовлетворен частично - с больницы была взыскана только компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей. После этого был ряд апелляционных жалоб и новых рассмотрений дела в судах, и в декабре 2021 года судебная коллегия приняла окончательное решение.

Симонов умер в возрасте 23 лет, он был воспитанником клуба "Кузнецкие медведи" из Новокузнецка. Затем он перешел в местный "Металлург", за который провел три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2010/11. В течение трех сезонов в ВХЛ нападающий выступал за "Ладу" (2013-2014), "Липецк" (2013-2014), "Сарыарку" (2014-2015) и "Кристалл" (2015-2016). Последним клубом Симонова стал "Спутник", за который он провел шесть игр и отметился двумя результативными передачами.