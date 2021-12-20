Бывшего гонщика "Формулы-1" Дзанарди выписали из больницы спустя 18 месяцев после аварии

ТАСС, 20 декабря. Бывший гонщик "Формулы-1", четырехкратный паралимпийский чемпион итальянец Алессандро Дзанарди выписан из больницы спустя 18 месяцев после аварии на хэндбайке. Об этом сообщила жена гонщика Даниэла Дзанарди, комментарий которой приводит пресс-служба компании BMW.

19 июня 2020 года Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног - прим. ТАСС). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. Дзанарди получил серьезную травму головы, он был доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован, после чего был помещен в фармакологическую кому.

"Восстановление - это долгий процесс, - сказала жена Дзанарди. - Реабилитационная программа, проводимая врачами, физиотерапевтами, нейропсихологами и логопедами, позволила добиться стабильного прогресса. Конечно, неудачи есть и все еще могут происходить. Иногда вам также нужно сделать два шага назад, чтобы сделать шаг вперед, но Алессандро снова и снова доказывает, что он настоящий боец".

Дзанарди 55 лет, он выступал в "Формуле-1" с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999. Всего он принял участие в 44 Гран-при, его лучшим результатом в "королевских гонках" является финиш на шестой позиции. Также итальянец провел четыре сезона в гоночной серии CART, где стал двукратным чемпионом. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме "Лаузицринг" во время гонки CART Дзанарди попал в аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена.

Потеря ног не помешала Дзанарди продолжить выступления в автоспорте. Он принимал участие в этапах мирового турингового чемпионата, а в 2018 году вышел на старт одного этапа гоночной серии DTM. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов.