Агапитов намерен опротестовать в CAS решение дисциплинарно-этической комиссии IWF о штрафе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов не согласен с решением дисциплинарно-этической комиссии IWF вынести ему выговор после разбирательства, связанного с жалобой бывшего генерального директора организации Аттилы Адамфи, и обязать выплатить тому $7 тыс. в качестве компенсации за репутационный ущерб. Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

В августе Агапитов, тогда исполнявший обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), в письме и видео, опубликованных на сайте EWF и в соцсетях, заявил, что президент Федерации тяжелой атлетики Великобритании Мэтью Кёртен "нанес ущерб тяжелой атлетике", так как он "сформировал альянс с Адамфи, который даже не является членом тяжелоатлетической семьи". Адамфи 8 октября подал жалобу, которая в итоге была удовлетворена. Агапитову был объявлен выговор, он также должен выплатить Адамфи $7 тыс. в качестве компенсации за репутационный ущерб в течение семи дней с даты принятия решения.

"С решением дисциплинарно-этической комиссии я абсолютно не согласен и считаю его необоснованным, - сказал Агапитов. - Думаю, что члены комиссии не разобрались в довольно сложных вопросах. На мой взгляд, аргументы господина Адамфи были полностью несостоятельны. Особенно с учетом того, что вся моя позиция, которой я придерживался и буду придерживаться впредь, основывается на в буквальном смысле разгромном докладе Ричарда Макларена, не дожидаясь публикации которого зять Тамаша Аяна, тогдашний генеральный директор IWF Аттила Адамфи был снят с должности".

"Видимо, сейчас, когда немного улеглась пыль после обнародования шокирующих по своим масштабам финансовых и коррупционных злоупотреблений в IWF, господин Адамфи решил вернуться в тяжелую атлетику. И, конечно, первой его целью стал я как противник режима Аяна. Но я продолжу борьбу за очищение тяжелой атлетики от коррупции, злоупотреблений и допинга. В этой связи я намерен защитить свою честь и достоинство в порядке, предусмотренном конституцией IWF и регламентом дисциплинарно-этической комиссии, в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS)", - продолжил собеседник ТАСС.

С 20 по 21 декабря в Ташкенте проходит конгресс Международной федерации тяжелой атлетики.

"Показательно, что сегодня конгресс IWF посчитал деятельность дисциплинарно-этической комиссии не соответствующей уровню задач, стоящих перед IWF, и отказался ратифицировать ее состав. Новый состав будет утвержден на следующем конгрессе в конце января 2022 года", - заключил Агапитов.