Международная федерация баскетбола намерена восполнить убытки из-за пандемии к 2024 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) к 2024 году планирует окончательно восполнить убытки в бюджете, которые случились из-за отмены многих соревнований в 2020 году по причине пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь FIBA Андрес Загклис.

В 2020 году, в частности, не проводились летние Олимпийские игры, включая баскетбольный турнир.

"До конца этого года мы сумеем покрыть порядка 15% потерь, которые понесли из-за пандемии в 2020-м. Мы утвердили бюджет на следующий год и настроены оптимистично в финансовом плане, - сказал Загклис. - В целом рассчитываем закрыть все потери 2020 года к 2024 году".