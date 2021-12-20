В FIBA считают очень успешным дебют баскетбола 3х3 на Олимпиаде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Олимпийские трансляции баскетбольного турнира 3х3 заняли лидирующие места по количеству просмотров в разных странах, в том числе и России. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андрес Загклис.

Баскетбол 3х3 впервые вошел в Олимпийскую программу на Играх в Токио. Мужская и женская сборные России завоевали серебряные медали на турнире.

"В России баскетбол 3х3 занял первое место на спортивном телеканале "Матч ТВ" по числу просмотров среди всех олимпийских трансляций. Во Франции трансляции вошли в десятку. Так что считаем дебют этой дисциплины на Олимпиаде был очень успешным", - сказал Загклис.