Поздняков: выбор знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине будет сложным

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России обладает целой россыпью талантливых спортсменов, поэтому выбор знаменосца на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет сложным. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы думаем над этим вопросом, для нас этот выбор будет достаточно сложным, так как у нас целая россыпь талантливых спортсменов, представляющих зимние виды спорта. Выбор будет сделан из возможности спортсмена быть в Пекине 4 февраля и исходя из расписания соревнований. Нашим приоритетом является дать возможность максимально подготовиться к соревнованиям. Если на следующий день будут соревнования, то наша скамейка лидеров, которые могут понести флаг, некоторым образом уменьшится", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.