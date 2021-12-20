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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: выбор знаменосца сборной России на Олимпиаде в Пекине будет сложным

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России обладает целой россыпью талантливых спортсменов, поэтому выбор знаменосца на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине будет сложным. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы думаем над этим вопросом, для нас этот выбор будет достаточно сложным, так как у нас целая россыпь талантливых спортсменов, представляющих зимние виды спорта. Выбор будет сделан из возможности спортсмена быть в Пекине 4 февраля и исходя из расписания соревнований. Нашим приоритетом является дать возможность максимально подготовиться к соревнованиям. Если на следующий день будут соревнования, то наша скамейка лидеров, которые могут понести флаг, некоторым образом уменьшится", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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