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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: сборная России может занять место в тройке по числу медалей на Олимпиаде

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Выступление российских спортсменов на чемпионатах мира по зимним видам спорта показывает, что при удачном стечении обстоятельств сборная России может занять место в тройке лучших по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире телеканала "Россия-24".

"С точки зрения спортивного результата, безусловно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе перед нами всегда будет стоять результат Игр в Сочи. Мы будем всегда в той или иной степени к нему стремиться, с ним сравнивать итоги наших выступлений. Понятно, что это были домашние Игры и хозяева всегда имеют преимущество с точки зрения трасс, каких-то технических моментов. В этот раз преимущество будет за китайскими коллегами, но результаты наших спортсменов на чемпионатах мира показывают, что они достаточно конкурентоспособные, и при очень удачном стечении обстоятельств по сумме наград мы можем занять место в ведущей тройке", - сказал Поздняков.

На домашних Играх 2014 года в Сочи россияне завоевали 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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