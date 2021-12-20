Корреспондент ТАСС Вероника Советова получила награду Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС Вероника Советова награждена за победу во Всероссийском конкурсе Паралимпийского комитета России (ПКР) среди средств массовой информации по освещению Паралимпийских игр в Токио в номинации "Лучшая публикация в федеральных печатных изданиях и интернет-порталах".

Для участия в конкурсе принимались работы, опубликованные в печатных и интернет-изданиях, а также вышедшие в теле- и радиоэфирах в период с 1 августа по 15 сентября 2021 года. Награда была вручена на пресс-конференции, посвященной подготовке российской команды к Паралимпийским играм в Пекине.

Советова работает в ТАСС с 1996 года, в 2018 году она стала лауреатом ежегодной Национальной спортивной премии Министерства спорта России в номинации "Спортивный парнас. Лучший журналист".