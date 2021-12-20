Мильштейн: футболист Смолов может продолжить карьеру в MLS

ТАСС, 20 декабря. Российский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов может продолжить карьеру в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщил глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы в хороших отношениях с агентом Смолова, - сказал Мильштейн. - Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен клубам MLS".

"В конечном итоге Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты", - добавил он.

Смолову 31 год, в текущем сезоне форвард отметился семью голами в 15 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Локомотив" с 28 очками в 18 встречах находится на пятой позиции в РПЛ.