ТАСС, 20 декабря. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тарасенко принял участие в трех матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.

Первой звездой недели признан нападающий "Детройта" Дилан Ларкин. В трех играх американец забросил пять шайб и отдал две голевые передачи. Датский нападающий "Виннипега" Николай Элерс стал третьей звездой недели. В трех матчах игрок забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.