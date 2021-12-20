{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Тарасенко признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

Россиянин принял участие в трех матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") AP Photo/David Becker
Описание
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис")
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 20 декабря. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тарасенко принял участие в трех матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.

Первой звездой недели признан нападающий "Детройта" Дилан Ларкин. В трех играх американец забросил пять шайб и отдал две голевые передачи. Датский нападающий "Виннипега" Николай Элерс стал третьей звездой недели. В трех матчах игрок забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

Теги
НХЛ
КХЛ
ЦСКА обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги
Армейцы победили в гостях со счетом 3:1
ЦСКА обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги
Читать полностью