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НХЛ перенесла матч между "Нью-Джерси" и "Питтсбургом"

Игра была запланирована на 22 декабря

ТАСС, 20 декабря. Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Питтсбургом" и "Нью-Джерси" перенесен на неопределенный срок . Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча должна была пройти 22 декабря. Решение принято из-за проблем, связанных с COVID-19, затрагивающих "Нью-Джерси".

Ранее НХЛ объявила о переносе матча между "Нью-Джерси" и "Монреалем", который был запланирован на 24 декабря.

В воскресенье был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе.

"Нью-Джерси" занимает седьмое место в Столичном дивизионе, после 30 игр у команды 25 очков. "Питтсбург" идет на четвертом месте в Столичном дивизионе, в 30 матчах команда набрала 39 очков.

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