Матыцин заявил о необходимости минимизировать риски заболевания ковидом среди олимпийцев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России обратило внимание руководителей федеральных баз подготовки на необходимость минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусной инфекцией в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом на заседании коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

"Необходимо минимизировать риски заболевания в рамках подготовки к Олимпийским играм, - сказал Матыцин. - Мы уже обратили внимание глав федеральных баз подготовки и тренеров. Эти вопросы находятся на контроле".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.