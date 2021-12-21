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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин заявил о необходимости минимизировать риски заболевания ковидом среди олимпийцев

Олимпийские иры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Министр спорта Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России обратило внимание руководителей федеральных баз подготовки на необходимость минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусной инфекцией в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Об этом на заседании коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

"Необходимо минимизировать риски заболевания в рамках подготовки к Олимпийским играм, - сказал Матыцин. - Мы уже обратили внимание глав федеральных баз подготовки и тренеров. Эти вопросы находятся на контроле".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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