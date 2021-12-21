Левитин заявил о готовности поддержать виды спорта, которые войдут в программу Игр-2028

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки олимпийцев готов поддержать новые виды спорта, которые войдут в программу Олимпийских игр 2028 года. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства спорта России заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

В 2028 году Олимпийские игры примет Лос-Анджелес. Соревнования должны пройти с 21 июля по 6 августа.

"До Олимпийских игр в Пекине полтора месяца. В сентябре глава государства поручил правительству с учетом результатов Игр в Токио разработать комплекс мер, включая все мероприятия текущего характера. Необходимо посмотреть, какие еще нужны мероприятия, чтобы наши спортсмены были заблаговременно в Пекине с учетом ситуации с коронавирусом. Тем более мы еще не понимаем, какая ситуация будет с командой по хоккею, решение еще не принято, нужно будет эти вопросы посмотреть", - сказал Левитин.

"Исполком Международного олимпийского комитета принял решение об Играх в Лос-Анджелесе. Там новые виды - серфинг, скейтбординг, скалолазание. Мы готовы поддержать новые виды через Фонд поддержки олимпийцев России. Но надо также следить за теми видами, которые могут в программу не попасть. Там наши спортсмены, как правило, добиваются успеха", - заключил он.