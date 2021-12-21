Российские паралимпийцы будут тестироваться на допинг перед Играми до 17 февраля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спортсмены сборной России будут сдавать допинг-тесты перед Паралимпиадой до 17 февраля. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта.

"Что касается антидопингового тестирования, на данный момент в расширенном списке кандидатов находятся 124 спортсмена, которые сдали в общей сложности более 300 тестов. Период тестирования - до 17 февраля", - сказал Рожков.