{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада-2022 в Пекине

Российские паралимпийцы будут тестироваться на допинг перед Играми до 17 февраля

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спортсмены сборной России будут сдавать допинг-тесты перед Паралимпиадой до 17 февраля. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта.

"Что касается антидопингового тестирования, на данный момент в расширенном списке кандидатов находятся 124 спортсмена, которые сдали в общей сложности более 300 тестов. Период тестирования - до 17 февраля", - сказал Рожков.

Теги
Паралимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
В ОКР еще не решили вопрос с доставкой российских олимпийцев в Пекин
Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Читать полностью