Матыцин: в 2022 году нельзя допускать рисков или провокаций в употреблении допинга

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Риски и провокации в употреблении допинга являются недопустимыми для российского спорта в предстоящем году на фоне ситуации с восстановлением в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"В Токио не было зафиксировано случаев употребления допинга членами российской делегации. Надеюсь, что такая же ситуация будет в Пекине, - подчеркнул Матыцин. - Следующий год будет решающим в восстановлении, нельзя допускать никаких рисков или даже провокаций в употреблении допинга. Мы сейчас ведем жесткую борьбу с употреблением допинга, прошу отметить в протоколе ответственность президентов федераций и тренеров в этом вопросе".

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях.