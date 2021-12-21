Футболист Мамаев подписал контракт с подмосковными "Химками"

ТАСС, 21 декабря. Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с подмосковным футбольным клубом "Химки". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях соглашения не сообщается.

Мамаеву 33 года. Ранее он выступал за московские "Торпедо" (2005-2007) и ЦСКА (2007-2013), "Краснодар" (2013-2018) и "Ростов" (2020-2021). В составе ЦСКА он становился чемпионом России (2012/13), трижды выигрывал Кубок России (2008/09, 2010/11 и 2012/13), дважды - Суперкубок России (2009, 2013).

"Химки" после 17 туров занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков. В этих матчах команда одержала две победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите российского футбола, составляет пять очков.