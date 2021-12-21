СМИ: "Краснодар" близок к приобретению норвежского футболиста Ботхейма

ТАСС, 21 декабря. Норвежский нападающий Эрик Ботхейм может стать футболистом российского "Краснодара". Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

На данный момент 21-летний игрок представляет норвежский "Будё-Глимт". В текущем году на его счету 46 матчей, 22 гола и 10 результативных передач в разных турнирах.

По информации источника, "Краснодар" уже договорился с нападающим по деталям контракта, медицинское обследование пройдет в Европе.

Ботхейм перешел в "Будё-Глимт" в феврале 2021 года и стал с командой чемпионом Норвегии. Также за клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин. Ранее Ботхейм представлял норвежские "Русенборг" и "Стабек".

"Краснодар" после 18 туров располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 29 очков. В первом матче после зимней паузы команды примет московский "Локомотив".