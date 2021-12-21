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Кризис в российской легкой атлетике

Привалова надеется, что регламент получения нейтрального статуса выработают к 25 декабря

На время приостановления членства ВФЛА в международной федерации легкоатлеты из России могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассчитывает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработает новый регламент получения российскими спортсменами нейтрального статуса к началу католического Рождества. Об этом она сообщила журналистам.

На время приостановления членства ВФЛА в международной федерации отечественные легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

"Меня не беспокоит то, что World Athletics пока не обнародовал регламент получения нейтрального статуса на 2022 год, - сказала Привалова. - Это дает мне основания надеяться, что оформление статуса будет проходить достаточно быстро. Наши спортсмены уже имеют большой опыт подачи заявок, поэтому, я думаю, они успеют все быстро оформить. Я надеюсь, что к католическому Рождеству нам придет новый регламент, World Athletics уйдет на каникулы, а мы будем работать".

"Уверена, что со стороны федерации никаких проволочек не будет. Что касается РУСАДА (Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС), которое тоже должно быть задействовано в этом процессе, то с приходом нового генерального директора (Вероники Логиновой), думаю, будет тоже все сработано достаточно быстро", - заключила глава ВФЛА.

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