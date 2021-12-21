"Манчестер Юнайтед" вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе

ТАСС, 21 декабря. Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" вернулись к тренировочному процессу после произошедшей в клубе вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

В связи с рядом положительных результатов тестов среди футболистов и персонала клуба были перенесены встречи команды в чемпионате Англии против "Брентфорда" и "Брайтона".

Отмечается, что команда Ральфа Рангника начнет подготовку к гостевому матчу 19-го тура против "Ньюкасла" (27 декабря).

"Манчестер Юнайтед" после 16 сыгранных матчей располагается на шестой строчке таблицы с 27 очками.