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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" вернулся к тренировкам после вспышки коронавируса в клубе

В связи с несколькими случаями заражения среди футболистов были перенесены две игры клуба в чемпионате Англии
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Описание
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

ТАСС, 21 декабря. Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" вернулись к тренировочному процессу после произошедшей в клубе вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

В связи с рядом положительных результатов тестов среди футболистов и персонала клуба были перенесены встречи команды в чемпионате Англии против "Брентфорда" и "Брайтона".

Отмечается, что команда Ральфа Рангника начнет подготовку к гостевому матчу 19-го тура против "Ньюкасла" (27 декабря).

"Манчестер Юнайтед" после 16 сыгранных матчей располагается на шестой строчке таблицы с 27 очками.

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