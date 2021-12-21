Обладатель Кубка Стэнли Фер стал игроком "Ак Барса"

ТАСС, 21 декабря. Казанский "Ак Барс" подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли 2016 года канадским нападающим Эриком Фером. Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22. 36-летний Фер выступал за сборную Канады на Кубке Первого канала, который прошел в Москве 15-19 декабря.

Последние два сезона Фер провел в швейцарской "Женеве". В 2003 году форвард был выбран "Вашингтоном" под общим 18-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Помимо столичной команды Фер выступал за "Виннипег", "Питтсбург", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли, "Торонто", "Сан-Хосе" и "Миннесоту". Всего в НХЛ он провел 652 матча в регулярных чемпионатах и 70 игр в плей-офф.

"Ак Барс" после 39 игр набрал 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.