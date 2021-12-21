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Летние олимпийские виды спорта

Российские пловцы стали четвертыми в медальном зачете чемпионата мира на короткой воде

Соревнования проходили в Абу-Даби
Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Климент Колесников, Владимир Морозов EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Кирилл Стрельников, Андрей Минаков, Климент Колесников, Владимир Морозов
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 21 декабря. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Соревнования завершились в Абу-Даби.

Российские спортсмены завоевали 4 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Первое место заняла команда США (9-9-12), вторыми стали пловцы из Канады (7-6-2), третье место заняла сборная Италии (5-5-6).

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2018 года в китайском Ханчжоу российская команда заняла второе место в медальном зачете (6-5-3), победу одержала сборная США (17-15-5).

На чемпионате мира в Абу-Даби спортсмены разыграли 46 комплектов наград. Турнир должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет с 17 по 22 декабря в Казани.

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