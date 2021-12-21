Бербатов: Болгарский футбольный союз ждут новые выборы президента

СОФИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Болгарский футбольный союз (БФС) должен готовиться к новым выборам главы организации. Об этом в своем Facebook сообщил лучший бомбардир сборной Болгарии и кандидат на пост президента БФС Димитар Бербатов.

"Конгресс БФС в марте 2022 годы будет выборным. 309 деклараций [футбольных клубов страны] уже собраны к 20 декабря, поэтому конгресс БФС в марте 2022 года будет выборным и пройдет по конкретной повестке дня. Изменения в руководстве футбольного союза идут и неизбежны. Продолжаем работу, чтобы число деклараций увеличилось. Работаем по уставу БФС и по закону", - написал Бербатов.

Внеочередной конгресс БФС прошел 12 октября, его делегаты в пятый раз переизбрали Борислава Михайлова на пост президента организации. За Михайлова проголосовал 241 делегат, Бербатов получил 230 голосов.

Внеочередной конгресс БФС состоялся по решению софийского суда, поддержавшего жалобу Бербатова на решение исполкома организации, который ранее отказал в созыве внеочередного конгресса и проведении выборов президента. Решение конгресса Бербатов не признал, так как для победы на выборах Михайлов должен был получить 242 голоса от числа зарегистрированных делегатов, которых было 483. Бербатов сообщил, что будет оспаривать итоги голосования в суде. Болгарский суд пока не объявил о своем решении.