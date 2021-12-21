Московское "Динамо" в овертайме уступило "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома уступило "Сочи" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 1 646 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Точицкий (4-я и 6-я минута) и Артем Николаев (63). У "Динамо" отличились Богдан Якимов (2) и Дмитрий Рашевский (18). Главный тренер "Сочи" Андрей Назаров пропускал встречу из-за дисквалификации. Его обязанности исполнял Андрей Зюзин.
Команды провели вторую встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлый матч завершился в пользу столичной команды (4:0).
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" с 55 очками в 40 матчах располагается на втором месте, "Сочи" занимает десятую строчку с 38 очками в 40 играх. В следующем матче "Динамо" дома примет екатеринбургский "Автомобилист" 23 декабря. "Сочи" в тот же день в гостях встретится с подольским "Витязем".
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в овертайме одержала победу над ярославским "Локомотивом" (2:1), казахстанский "Барыс" нанес поражение "Автомобилисту" (2:0), магнитогорский "Металлург" в овертайме оказался сильнее череповецкой "Северстали" (4:3), казанский "Ак Барс" победил челябинский "Трактор" (5:1), омский "Авангард" в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" (3:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|40
|24
|3
|4
|0
|1
|8
|142-97
|63
|2
|Трактор
|42
|17
|5
|6
|1
|2
|11
|121-104
|59
|3
|Салават Юлаев
|40
|21
|3
|1
|2
|1
|12
|112-79
|53
|4
|Ак Барс
|40
|17
|3
|4
|0
|5
|11
|99-90
|53
|5
|Авангард
|40
|20
|2
|1
|1
|1
|15
|114-91
|48
|6
|Сибирь
|41
|17
|2
|3
|1
|3
|15
|90-85
|48
|7
|Барыс
|40
|12
|3
|3
|2
|2
|18
|104-119
|40
|8
|Автомобилист
|40
|14
|2
|1
|3
|2
|18
|116-108
|39
|9
|Нефтехимик
|39
|12
|2
|2
|2
|3
|18
|93-115
|37
|10
|Амур
|41
|10
|2
|4
|2
|3
|20
|76-100
|37
|11
|Адмирал
|40
|7
|0
|3
|3
|2
|25
|66-125
|25
|12
|Куньлунь
|40
|7
|1
|1
|1
|5
|25
|30-158
|24
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|40
|20
|2
|3
|4
|2
|9
|123-84
|56
|2
|Динамо М
|40
|22
|2
|2
|1
|2
|11
|132-95
|55
|3
|ЦСКА
|40
|16
|7
|3
|1
|2
|11
|99-86
|55
|4
|Йокерит
|41
|18
|4
|2
|2
|4
|11
|122-101
|54
|5
|Северсталь
|40
|15
|3
|5
|2
|4
|11
|99-90
|52
|6
|Локомотив
|41
|17
|3
|1
|3
|5
|12
|99-88
|50
|7
|Спартак
|41
|16
|5
|0
|2
|1
|17
|102-103
|45
|8
|Динамо Мн
|40
|15
|4
|0
|4
|3
|14
|117-123
|45
|9
|Торпедо
|40
|18
|1
|0
|3
|3
|15
|103-94
|44
|10
|Сочи
|40
|12
|4
|1
|3
|1
|19
|94-110
|38
|11
|Витязь
|39
|8
|1
|2
|5
|5
|18
|96-120
|32
|12
|Динамо Р
|39
|9
|1
|1
|5
|3
|20
|75-119
|30