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КХЛ

Московское "Динамо" в овертайме уступило "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:3
Александр Гордин ("Сочи") и Андрей Сергеев ("Динамо" Москва) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Александр Гордин ("Сочи") и Андрей Сергеев ("Динамо" Москва)
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома уступило "Сочи" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 1 646 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Точицкий (4-я и 6-я минута) и Артем Николаев (63). У "Динамо" отличились Богдан Якимов (2) и Дмитрий Рашевский (18). Главный тренер "Сочи" Андрей Назаров пропускал встречу из-за дисквалификации. Его обязанности исполнял Андрей Зюзин.

Команды провели вторую встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлый матч завершился в пользу столичной команды (4:0).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" с 55 очками в 40 матчах располагается на втором месте, "Сочи" занимает десятую строчку с 38 очками в 40 играх. В следующем матче "Динамо" дома примет екатеринбургский "Автомобилист" 23 декабря. "Сочи" в тот же день в гостях встретится с подольским "Витязем".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в овертайме одержала победу над ярославским "Локомотивом" (2:1), казахстанский "Барыс" нанес поражение "Автомобилисту" (2:0), магнитогорский "Металлург" в овертайме оказался сильнее череповецкой "Северстали" (4:3), казанский "Ак Барс" победил челябинский "Трактор" (5:1), омский "Авангард" в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург402434018142-9763
2Трактор4217561211121-10459
3Салават Юлаев4021312112112-7953
4Ак Барс401734051199-9053
5Авангард4020211115114-9148
6Сибирь411723131590-8548
7Барыс4012332218104-11940
8Автомобилист4014213218116-10839
9Нефтехимик391222231893-11537
10Амур411024232076-10037
11Адмирал40703322566-12525
12Куньлунь40711152530-15824
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА402023429123-8456
2Динамо М4022221211132-9555
3ЦСКА401673121199-8655
4Йокерит4118422411122-10154
5Северсталь401535241199-9052
6Локомотив411731351299-8850
7Спартак4116502117102-10345
8Динамо Мн4015404314117-12345
9Торпедо4018103315103-9444
10Сочи401241311994-11038
11Витязь39812551896-12032
12Динамо Р39911532075-11930

 

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