Московское "Динамо" в овертайме уступило "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома уступило "Сочи" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 1 646 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Точицкий (4-я и 6-я минута) и Артем Николаев (63). У "Динамо" отличились Богдан Якимов (2) и Дмитрий Рашевский (18). Главный тренер "Сочи" Андрей Назаров пропускал встречу из-за дисквалификации. Его обязанности исполнял Андрей Зюзин.

Команды провели вторую встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлый матч завершился в пользу столичной команды (4:0).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" с 55 очками в 40 матчах располагается на втором месте, "Сочи" занимает десятую строчку с 38 очками в 40 играх. В следующем матче "Динамо" дома примет екатеринбургский "Автомобилист" 23 декабря. "Сочи" в тот же день в гостях встретится с подольским "Витязем".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в овертайме одержала победу над ярославским "Локомотивом" (2:1), казахстанский "Барыс" нанес поражение "Автомобилисту" (2:0), магнитогорский "Металлург" в овертайме оказался сильнее череповецкой "Северстали" (4:3), казанский "Ак Барс" победил челябинский "Трактор" (5:1), омский "Авангард" в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" (3:2).