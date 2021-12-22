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Футбол в Англии

"Арсенал" стал первым полуфиналистом Кубка английской лиги по футболу

В четвертьфинале лондонский клуб обыграл "Сандерленд" со счетом 5:1
Эдди Нкетия ("Арсенал") и Ли Бердж ("Сандерленд") EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga
Описание
Эдди Нкетия ("Арсенал") и Ли Бердж ("Сандерленд")
© EPA-EFE/Facundo Arrizabalaga

ТАСС, 22 декабря. Лондонский "Арсенал" на своем поле обыграл "Сандерленд" со счетом 5:1 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эдвард Нкетиа (17-я, 49-я и 58-я минуты), Николя Пепе (27), Чарли Патино (90+1). У проигравших отличился Нейтан Бродхед (31).

"Арсенал" выступает в Английской премьер-лиге, "Сандеренд" играет в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

В других четвертьфиналах "Тоттенхэм" сыграет с "Вест Хэмом", "Брентфорд" - с "Челси", "Ливерпуль" - с "Лестером". Игры должны состояться в среду. Жеребьевка полуфинальных пар состоится после завершения всех четвертьфинальных игр.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.

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