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Футбол в Италии

"Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" в матче чемпионата Италии. Миранчук был заменен

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 22 декабря. "Аталанта" в гостях со счетом 0:0 сыграла вничью с "Дженоа" в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

"Аталанта" занимает третью строчку чемпионата Италии, набрав 38 очков в 19 играх. "Дженоа" располагается на 18 месте с 11 очками. В следующем туре "Аталанта" дома сыграет с "Торино" 6 января. "Дженоа" в тот же день в гостях сыграет с "Сассуоло".

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Футбол в Италии
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