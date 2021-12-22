"Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" в матче чемпионата Италии. Миранчук был заменен

ТАСС, 22 декабря. "Аталанта" в гостях со счетом 0:0 сыграла вничью с "Дженоа" в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

"Аталанта" занимает третью строчку чемпионата Италии, набрав 38 очков в 19 играх. "Дженоа" располагается на 18 месте с 11 очками. В следующем туре "Аталанта" дома сыграет с "Торино" 6 января. "Дженоа" в тот же день в гостях сыграет с "Сассуоло".