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НБА

"Миннесота" проиграла "Далласу" в матче НБА, несмотря на дабл-даблы Таунса и Расселла

"Даллас" победил со счетом 114:102

ТАСС, 22 декабря. "Даллас" дома победил "Миннесоту" со счетом 114:102 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и сделавший 14 подборов. Дабл-даблы также оформили его одноклубник Д'Анджело Расселл (14 очков + 12 передач) и атакующий защитник "Далласа" Стерлинг Браун (12 очков + 10 подборов).

"Даллас" занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции, одержав 15 побед в 30 матчах. "Миннесота" идет девятой, выиграв 15 встреч из 31. Следующий матч "Даллас" проведет 24 декабря дома против "Милуоки", "Миннесота" в тот же день на выезде встретится с "Ютой".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Майами" - "Индиана" - 125:96;
  • "Нью-Йорк" - "Детройт" - 105:91;
  • "Нью-Орлеан" - "Портленд" - 11:97.
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