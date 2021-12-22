Футболист Черышев заявил, что не видит различий между Карпиным и Черчесовым

ТАСС, 22 декабря. Футбольные тренеры Валерий Карпин и Станислав Черчесов требовательные и четко знают, чего хотят. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник сборной России Денис Черышев.

Летом Карпин сменил Черчесова на посту главного тренера сборной России.

"Не сказал бы, что между ними много различий, они оба требовательные и четко знают, чего хотят, - сказал Черышев. - Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам чемпионат мира".

Сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Сборная России встретится с командой Польши 24 марта. Победитель игры 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.